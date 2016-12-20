 داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الكرك في الأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الكرك في الأردن

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الكرك في الأردن
المناطق_وكالات

أعلن تنظيم داعش المتشدد، الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم المسلح على مركز أمني ودوريات للشرطة في مدينة الكرك جنوبي الأردن، الأحد الماضي، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.
وأكد مصدر أمني أردني أن من بين القتلى سائحة كندية، في حين أصيب 9 أشخاص من أفراد الشرطة خلال عملية ملاحقة المسلحين الذين تحصنوا في قلعة الكرك.

وكانت قوات الأمن قالت في وقت سابق إنها قتلت 4 “إرهابيين” بعد ملاحقتهم في قلعة الكرك، حيث تحصنوا عقب تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين، الأحد.

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