داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الكرك في الأردن

أعلن تنظيم داعش المتشدد، الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم المسلح على مركز أمني ودوريات للشرطة في مدينة الكرك جنوبي الأردن، الأحد الماضي، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.

وأكد مصدر أمني أردني أن من بين القتلى سائحة كندية، في حين أصيب 9 أشخاص من أفراد الشرطة خلال عملية ملاحقة المسلحين الذين تحصنوا في قلعة الكرك.

وكانت قوات الأمن قالت في وقت سابق إنها قتلت 4 “إرهابيين” بعد ملاحقتهم في قلعة الكرك، حيث تحصنوا عقب تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين، الأحد.