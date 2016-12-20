بالصور: حملة أمنية مفاجئة بجميع شرط المحافظات والمراكز بعسير

نفذت شرطة منطقة عسير يومي الاربعاء والخميس ١٤٣٨/٣/١٦حملة أمنية مفاجئة و شاملة في جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني وبمشاركة الدوريات الأمنية والمرور وذلك بإشراف من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي
*وكانت نتائج الحملة الآتي :
١- مخالفي نظام الإقامة والعمل (١١٦٤)
٢- الأشخاص المطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية (٧٦)
٣- مجهولي الهوية (٥٤٧)
٤- ضبط متسولين (٣٤)متسول
٥-مخالفات مرورية (٤٣٨٩)مخالفة
٦- ضبط (١٢) إصبع حشيش و(٥٨٧)حزمة قات وعدد (٢٠٧)حبة كبتاجون
٨- ضبط عدد (١٧) مصانع للخمور و عدد (٤٣٢) عبوة جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر
٩- ضبط عدد (١٥) سيارة مطلوبة
١٠- ضبط (١١) قطع سلاح و عدد (٨٦) طلقة حية
١١- القبض على عدد (٧) مروجين للخمور وعدد (٢) مروجين المخدرات
١٢- القبض على (٤) اشخاص مشغلين وناقلين لمجهولي الهوية.
*وكانت نتائج الحملة الآتي :
١- مخالفي نظام الإقامة والعمل (١١٦٤)
٢- الأشخاص المطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية (٧٦)
٣- مجهولي الهوية (٥٤٧)
٤- ضبط متسولين (٣٤)متسول
٥-مخالفات مرورية (٤٣٨٩)مخالفة
٦- ضبط (١٢) إصبع حشيش و(٥٨٧)حزمة قات وعدد (٢٠٧)حبة كبتاجون
٨- ضبط عدد (١٧) مصانع للخمور و عدد (٤٣٢) عبوة جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر
٩- ضبط عدد (١٥) سيارة مطلوبة
١٠- ضبط (١١) قطع سلاح و عدد (٨٦) طلقة حية
١١- القبض على عدد (٧) مروجين للخمور وعدد (٢) مروجين المخدرات
١٢- القبض على (٤) اشخاص مشغلين وناقلين لمجهولي الهوية.
أوضح ذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش
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