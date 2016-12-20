بالصور: حملة أمنية مفاجئة بجميع شرط المحافظات والمراكز بعسير

نفذت شرطة منطقة عسير يومي الاربعاء والخميس ١٤٣٨/٣/١٦حملة أمنية مفاجئة و شاملة في جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني وبمشاركة الدوريات الأمنية والمرور وذلك بإشراف من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي

*وكانت نتائج الحملة الآتي :

١- مخالفي نظام الإقامة والعمل (١١٦٤)

٢- الأشخاص المطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية (٧٦)

٣- مجهولي الهوية (٥٤٧)

٤- ضبط متسولين (٣٤)متسول

٥-مخالفات مرورية (٤٣٨٩)مخالفة

٦- ضبط (١٢) إصبع حشيش و(٥٨٧)حزمة قات وعدد (٢٠٧)حبة كبتاجون

٨- ضبط عدد (١٧) مصانع للخمور و عدد (٤٣٢) عبوة جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر

٩- ضبط عدد (١٥) سيارة مطلوبة

١٠- ضبط (١١) قطع سلاح و عدد (٨٦) طلقة حية

١١- القبض على عدد (٧) مروجين للخمور وعدد (٢) مروجين المخدرات

١٢- القبض على (٤) اشخاص مشغلين وناقلين لمجهولي الهوية.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش