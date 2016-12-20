 باكستان.. موظفون ذبحوا ماعزا على مدرج المطار لمباركة طائرة جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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باكستان.. موظفون ذبحوا ماعزا على مدرج المطار لمباركة طائرة جديدة

باكستان.. موظفون ذبحوا ماعزا على مدرج المطار لمباركة طائرة جديدة
المناطق - باكستان

لجأ موظفو شركة طيران باكستانية إلى ذبح ماعز على مدرج المطار، لمباركة انضمام طائرة جديدة إلى أسطولها الجوي، وكذلك قربانا بعد استئناف رحلاتها عقب تحطم طائرة للشركة مطلع ديسمبر الجاري.

ونشرت صحيفة “داون” الباكستانية الناطقة بالإنجليزية، صورة أحد الموظفين وهو يذبح ماعزا، قبل انطلاق الطائرة الجديدة من مطار بينظير بوتو الدولي في العاصمة إسلام أباد إلى مدينة مولتان جنوب غربي باكستان.

وذكرت الصحيفة أن عملية الذبح تمت في 18 ديسمبر الجاري، قبل إقلاع أول رحلة لشركة الخطوط الباكستانية الدولية، عقب تحطم طائرة للشركة نفسها في 7 ديسمبر الجاري ومقتل كل ركابها وعددهم 47 شخصا.

ونقلت الصحيفة عن أحد الموظفين في الشركة أن ذبح الماعز جاء “تعبيرا عن شكرنا لله” بعد استئناف الشركة لرحلاتها الجوية عقب انقطاع دام قرابة 20 يوما.

وذكر وسائل إعلام باكستانية محلية أن ذبح الماعز على مدرج المطار ليس جديدا. فقد ذبح موظفو شركي طيران في العامين 2010 و2012 كبشين قربانا لخروجهما من أزمات مرت بهما.

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