“العلوم والتقنية” تدشن النموذج الأول لطائرة “أنتونوف AN-132”

دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،اليوم، في العاصمة الأوكرانية كييف، النموذج الأول من طائرة “أنتونوف AN-132” متعددة المهام ذات الوزن الخفيف، وذلك بحضور رئيس أوكرانيا، بيترو بوريشنكو, والأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية, وعدد من المسؤولين في المملكة و أوكرانيا.

وتتميز هذه الطائرة بقدرتها على التحليق بارتفاع 28 ألف قدم بحمولة تصل إلى 9.2 طن، وقطع مسافة تصل إلى 4500 كم بسرعة لا تقل عن 550 كم في الساعة، وتم تزويدها بمحركات من طراز “برات وتني 150A ” ونظام إلكترونيات متقدم وملاحة ومحركات والعديد من الأنظمة الحديثة.

وأوضح الأمير تركي بن سعود أن الاحتفال بتدشين هذه الطائرة يأتي في إطار عقد التحالف التقني الذي أبرمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع شركة أنتونوف الأوكرانية لتصنيع الطائرات، وذلك ضمن مبادرات المدينة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن المدينة تمتلك 50 % من حقوق الملكية الفكرية لهذه الطائرة.

وأفاد أن خط إنتاج هذه الطائرة سيكون بالتوازي في المملكة و أوكرانيا، وسيشارك في خطوط الإنتاج مهندسون وفنيون سعوديون جنباً إلى جنب مع نظرائهم الأوكرانيين في كلا البلدين، وبين أن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني تعمل من خلال شركتها التقنية للطيران جنباً إلى جنب مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أنتونوف لنقل وتوطين التقنية وتأسيس بنية تحتية لصناعة الطائرات بالمملكة بهدف تنمية قدرات التصنيع المحلي بالتعاون مع الشركات السعودية المتخصصة مثل شركات التوازن الاقتصادي وشركات القطاع الخاص لتقليل تكاليف الشراء والتدريب والتشغيل والصيانة للطائرات, وكذلك رفع مستوى الخبرة المعرفية الفنية في مجال تصنيع الطائرات وتأمين العديد من الفرص الوظيفية لشباب وشابات المملكة.