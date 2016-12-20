مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً تنفيذياً لمعالجة الجرحى والمرضى اليمنيين مع مبادرة “نلبي النداء “

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجاً تنفيذياً لمعالجة الجرحى والمرضى اليمنيين مع مبادرة “نلبي النداء” .

ووقع البرنامج عن المركز معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وعن مبادرة “نلبي النداء” صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز المشرف العام على المبادرة .

وثمن الدكتور الربيعة للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز هذه الشراكة سائلا الله أن تكون عونا في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن وفق نهج المملكة العربية السعودية الإنساني .

بدوره أوضح الأمير تركي بن طلال أن البرنامج التنفيذي الموقع اليوم هو بداية شراكة مبنية على إرادة مشتركة لتحقق أهداف المملكة العليا النبيلة لإغاثة إخواننا أينما كانوا وبالذات الذين هم في أزمة سائلا الله تعالى أن يرفع عنهم ما أصابهم , مؤكدا سموه أنه بهمّة هذا الفريق سنحقق بإذن الله تعالى ما نريد.

الجدير بالذكر أن البرنامج التنفيذي المشترك يأتي لمعالجة الجرحى والمرضى اليمنيين ويتكون من فريق طبي متخصص يغطي كلاً من محافظات عدن، وتعز ، ومأرب، في تخصصات جراحة الأوعية الدموية، والعظام والمفاصل, والوجه والفكين، والتجميل، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة ، وجراحة العيون بالإضافة إلى أطباء التخدير وذلك للعمل في الداخل والخارج اليمني.