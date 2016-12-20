 منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الانتحاري في برلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الانتحاري في برلين

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الانتحاري في برلين
المناطق_واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقاً في برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية يوم أمس ، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً على الفور وإصابة عشرات آخرين.
ووصف معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف أحمد العثيمين الهجوم من أكثر الأعمال التي يرتكبها المجرمون شناعة وحقارة ، معرباً عن تضامن المنظمة مع ألمانيا حكومةً وشعباً في مُصابها ، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا ، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأكد الدكتور العثيمين الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين بقوة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكالهما ومظاهرهما.

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