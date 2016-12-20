 المرور: متهور (الجسر المعلق) هرب من نقطة تفتيش.. وكان في حالة غير طبيعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المرور: متهور (الجسر المعلق) هرب من نقطة تفتيش.. وكان في حالة غير طبيعية

المرور: متهور (الجسر المعلق) هرب من نقطة تفتيش.. وكان في حالة غير طبيعية
المناطق_الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور تفاصيل مقطع الفيديو المتداول اليوم والذي يظهر قيام قائد سيارة بالاصطدام بعدد من المركبات خلال سيره على طريق الجسر المعلق غرب الرياض.
وقال المرور إن قائد المركبة مر قبل ذلك بنقطة تفتيش وتجاوزها بسرعة عالية وكاد بسبب ذلك أن يصطدم بأحد رجال المرور.
وأكمل بعد ذلك طريقه ليتفاجأ بتوقف حركة السير في الجسر المعلق إلا أنه حاول أن يواصل في هروبه واصطدم بشكل متعمد بالعديد من المركبات، قبل أن يتوقف بشكل إجباري حيث تم إنزاله من قبل بعض المتضررين بحضور أحد رجال المرور المتواجد في الموقع، والذي تحفظ عليه داخل الدورية.
وكشف المرور أن قائد المركبة في العقد الثاني من عمره وكان في حالة “غير طبيعية”، ووجد معه قطعة صغيرة “يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر مع مجموعة من ورق الشام”.
وما زالت الإجراءات النظامية تتخذ في حقه والتي تضمن حقوق المتضررين الخاصة، وكذلك ما ينطبق عليه من عقوبات جنائية ومرورية.

وتم حجز مركبته في حجز المرور، ونقل جميع السيارات المتضررة والتي يتجاوز عددها 10 سيارات.

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