(برو سبورت) الناقل الحصري لمباراة الاتحاد واتلتيكو

توصلت إدارة نادي الاتحاد لإتفاق مع قنوات ” ام بي سي برو سبورت” لنقل المباراة الودية التي ستقام على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بين فريقي الاتحاد و اتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكر حساب القناة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):” توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق مع قنوات “برو سبورت” لنقل مباراة وصيف بطل أوروبا أتليتيكو مدريد الاسباني بتقنية “HD” حصريا عبر جهاز الاستقبال “GOBX” “.

وتأتي المباراة التي ستقام في 30 سبتمبر الجاي، في إطار تكريم نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عام على تأسيسه.