 (برو سبورت) الناقل الحصري لمباراة الاتحاد واتلتيكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(برو سبورت) الناقل الحصري لمباراة الاتحاد واتلتيكو

(برو سبورت) الناقل الحصري لمباراة الاتحاد واتلتيكو
المناطق_وكالات

توصلت إدارة نادي الاتحاد لإتفاق مع قنوات ” ام بي سي برو سبورت” لنقل المباراة الودية التي ستقام على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بين فريقي الاتحاد و اتلتيكو مدريد الإسباني.
وذكر حساب القناة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):” توصل نادي الاتحاد إلى اتفاق مع قنوات “برو سبورت” لنقل مباراة وصيف بطل أوروبا أتليتيكو مدريد الاسباني بتقنية “HD” حصريا عبر جهاز الاستقبال “GOBX” “.

وتأتي المباراة التي ستقام في 30 سبتمبر الجاي، في إطار تكريم نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عام على تأسيسه.

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