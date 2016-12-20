عمل وتنمية الرياض يقدم برنامجا توعوياً عن المخدرات وأضرارها لـ”50″ متدرب من جامعة الإمام

في إطار التعاون المجتمعي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض وبين القطاعات والمؤسسات التعليمية ، ومن بينها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية “حصين” ، أقيم برنامج توعوي وتثقيفي عن المخدرات والأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عنها موجه لطلاب كلية الطب للمساهمة في الحد من انتشار المخدرات وتكوين وعي صحي ونفسي وثقافي واجتماعي لدى طلاب الجامعة .

‎قدم البرنامج فهد حامد العنزي “أخصائي نفسي أول ” من وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض ، وحضره 50 شخصاً من منسوبي الكلية وطلاب الطب ، تحدث فيه عن هذه الآفة وعن أضرارها النفسية والاجتماعية ، مشددا على أهمية دور الأسرة في حماية أبنائها ومراقبتهم بما يكفل عدم الانزلاق وراءها.

‎وشهد البرنامج تفاعلاً من الحضور وخصوصا طلاب الكلية الذين اكدوا استفادتهم منه علمياً وطبيا وثقافيا .

‎ وقدم عميد المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقليه “حصين” الدكتور ابراهيم الزبن شكره لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض المهندس طارق الزهراني لتعاونه وتجاوبه وترحيبه بكل مامن شأنه فتح أفاق أوسع للتعاون بين الجامعة والمركز وفرع العمل والتنمية ، كما قدم شكره للأخصائي فهد العنزي على إثرائه للبرنامج بالمعلومات العلمية في سبيل تحقيق الهدف من إقامته.