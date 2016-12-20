 عمل وتنمية الرياض يقدم برنامجا توعوياً عن المخدرات وأضرارها لـ”50″ متدرب من جامعة الإمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

تنظيم داعش يتبنى اعتداء برلين الارهابي الأمير فيصل بن مشعل يستقبل أمين منطقة القصيم سرقة أجهزة طبية ومعدات مستشفى جازان المحروق بملايين الريالات ..وإحالة القضية للجهات الأمنية سيارتان لجائزتي الانضباط المدرسي للمعلمين والطلبة بمعهد العاصمة النموذجي «أوبر» تسجل خسائر كبيرة خلال الربع الثالث رغم نمو الإيرادات مخالفة النشر وجرائم المعلوماتية اعتماد 110 وظيفة حراس لمدارس البنين والبنات في الباحة عمل وتنمية الرياض يقدم برنامجا توعوياً عن المخدرات وأضرارها لـ”50″ متدرب من جامعة الإمام (برو سبورت) الناقل الحصري لمباراة الاتحاد واتلتيكو المرور: متهور (الجسر المعلق) هرب من نقطة تفتيش.. وكان في حالة غير طبيعية إنظلاق المنافسات المسرحية بالرياض .. وعروض الطلاب تجذب الحضور صافرة أجنبية تدير لقاء الأهلي والاتفاق

عمل وتنمية الرياض يقدم برنامجا توعوياً عن المخدرات وأضرارها لـ”50″ متدرب من جامعة الإمام

عمل وتنمية الرياض يقدم برنامجا توعوياً عن المخدرات وأضرارها لـ”50″ متدرب من جامعة الإمام
المناطق_الرياض

في إطار التعاون المجتمعي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض وبين القطاعات والمؤسسات التعليمية ، ومن بينها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية “حصين” ، أقيم برنامج توعوي وتثقيفي عن المخدرات والأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عنها موجه لطلاب كلية الطب للمساهمة في الحد من انتشار المخدرات وتكوين وعي صحي ونفسي وثقافي واجتماعي لدى طلاب الجامعة .

‎قدم البرنامج  فهد حامد العنزي “أخصائي نفسي أول ” من وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض ، وحضره 50 شخصاً من منسوبي الكلية وطلاب الطب ، تحدث فيه عن هذه الآفة وعن أضرارها النفسية والاجتماعية ، مشددا على أهمية دور الأسرة في حماية أبنائها ومراقبتهم بما يكفل عدم الانزلاق وراءها.

‎وشهد البرنامج تفاعلاً من الحضور وخصوصا طلاب الكلية الذين اكدوا استفادتهم منه علمياً وطبيا وثقافيا .

‎ وقدم عميد المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقليه “حصين” الدكتور ابراهيم الزبن شكره لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض المهندس طارق الزهراني لتعاونه وتجاوبه وترحيبه بكل مامن شأنه فتح أفاق أوسع للتعاون بين الجامعة والمركز وفرع العمل والتنمية ، كما قدم شكره للأخصائي فهد العنزي على إثرائه للبرنامج بالمعلومات العلمية في سبيل تحقيق الهدف من إقامته.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>