اعتماد 110 وظيفة حراس لمدارس البنين والبنات في الباحة

اعتمد مدير عام تعليم الباحة سعيد بن محمد مخايش توزيع عدد ( 110) وظائف توزعت ما بين (83) وظيفة لمدارس البنات ( حارس صباحي مع زوجته ) و(27 ) حارس مسائي لمدارس البنين

من جهته دعا مدير إدارة شؤون الموظفين علي صالح الغامدي من تنطبق عليه الشروط والمسجلين ضمن برنامج “ساعد” للخدمة المدنية بسرعة مراجعة مكاتب التعليم في المحافظات حاملين معهم ملفات التقدم بدءا من يوم الأحد 26 / 3 / 1438 هـ ولمدة أسبوعين كاملين

وبين الغامدي أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم لشغل هذه الوظائف تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوجاً إذا كان متقدماً لحراسة مدارس (البنات)، ولديه القدرة على القيام بمهام الوظيفة، مع إجادة القراءة والكتابة، و ضرورة إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة، وأن يكون العمر موافقاً لما جاء في الشروط وهو إلا يقل عمره عن (35) عاما لوظائف مدارس البنات و(25 ) عاما لمدارس البنين ، مشدداً على أهمية ألا يكون على المتقدم أي حكم سابق في قضية أمنية أو غيرها، واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة وكذلك اجتياز الكشف الطبي ، مع أهمية أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وألا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو يتقاضى تأمينات اجتماعية .