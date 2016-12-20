سيارتان لجائزتي الانضباط المدرسي للمعلمين والطلبة بمعهد العاصمة النموذجي

ابتكر معهد العاصمة النموذجي بالرياض جائزتين للانضباط المدرسي للمعلمين والطلاب.

أوضح ذلك مدير المعهد عادل الطخيم وتم تدشينها بحضور مساعديه وقادة الأقسام التعليمية، وقد أعدت اللجنة المشرفة على الجائزة شروطا وأنظمة لها، ومنها أولاً بالنسبة للطالب: عدم الغياب والتأخر، والتوقيع على العقد السلوكي والمواظبة.

وثانياً بالنسبة للمعلم: عدم الغياب والتأخر، حضور الطابور الصباحي، دخول الحصص في الوقت المحدد، بالإضافة للعديد من الشروط الأخرى.

وخصصت إدارة المعهد للمسابقة سيارتين للمعلم والطالب الفائزين بالمسابقة، توزع في نهاية العام الدراسي.

وقد أشار الطخيم بأن جائزة الانضباط المدرسي قد اهتمت بأهم ركيزتين في العملية التعليمية وهما الطالب والمعلم وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم.