 سيارتان لجائزتي الانضباط المدرسي للمعلمين والطلبة بمعهد العاصمة النموذجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سيارتان لجائزتي الانضباط المدرسي للمعلمين والطلبة بمعهد العاصمة النموذجي

سيارتان لجائزتي الانضباط المدرسي للمعلمين والطلبة بمعهد العاصمة النموذجي
المناطق_الرياض

ابتكر معهد العاصمة النموذجي بالرياض جائزتين للانضباط المدرسي للمعلمين والطلاب.

أوضح ذلك مدير المعهد عادل الطخيم وتم تدشينها بحضور مساعديه وقادة الأقسام التعليمية، وقد أعدت اللجنة المشرفة على الجائزة شروطا وأنظمة لها، ومنها أولاً بالنسبة للطالب: عدم الغياب والتأخر، والتوقيع على العقد السلوكي والمواظبة.

وثانياً بالنسبة للمعلم: عدم الغياب والتأخر، حضور الطابور الصباحي، دخول الحصص في الوقت المحدد، بالإضافة للعديد من الشروط الأخرى.

وخصصت إدارة المعهد للمسابقة سيارتين للمعلم والطالب الفائزين بالمسابقة، توزع في نهاية العام الدراسي.

وقد أشار الطخيم بأن جائزة الانضباط المدرسي قد اهتمت بأهم ركيزتين في العملية التعليمية وهما الطالب والمعلم وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم.

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