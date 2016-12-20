الأمير فيصل بن مشعل يستقبل أمين منطقة القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، في مكتب سموه بمقر الإمارة ، أمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد ، لإطلاع سموه على ما جرى تنفيذه من مشاريع التحسين والتجميل لمداخل المنطقة بشكلٍ عام ، ومداخل مدينة بريدة بشكلٍ خاص.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بأمين المنطقة المهندس صالح الأحمد ، مؤكداً سموه أهمية إظهار موقع المنطقة الجغرافي ، من خلال العناية بجمالية الطرق المؤدية لمداخل مدينة بريدة ، ومحافظات ومراكز المنطقة ، منوهاً بما تقوم به أمانة المنطقة من جهود في ذلك ، محفزاً سموه بذل المزيد في ذلك لتظهر مداخل المنطقة بأفضل حلة وبجمالية مميزة.

من جانبه ، أكد أمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لكل ما يخدم ويطور مدن ومحافظات المنطقة ، واهتمامه بمشاريع التحسين والتجميل لمداخل مدينة بريدة ، ومحافظات ومراكز المنطقة