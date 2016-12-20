 سرقة أجهزة طبية ومعدات مستشفى جازان المحروق بملايين الريالات ..وإحالة القضية للجهات الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 21 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سرقة أجهزة طبية ومعدات مستشفى جازان المحروق بملايين الريالات ..وإحالة القضية للجهات الأمنية

سرقة أجهزة طبية ومعدات مستشفى جازان المحروق بملايين الريالات ..وإحالة القضية للجهات الأمنية
المناطق- خاص
لم يكتفي “اللصوص” بما حدث للمستشفى من حريق وما خلف من ضحايا بل زادوا الطين بله ..
حيث تعرض المستشفى خلال إجازة الأسبوع المنصرم للسرقة واختفاء معدات وأجهزة طبيه بملايين الريالات.
وعلمت “المناطق” بأن المستشفى المحترق لم تنتهي معاناته مع الحريق الشهير والضحايا بل أمتدت الكارثة الى سرقة أجهزة طبية ثمينة وحيويه تخص غرف العمليات والمختبر والعناية المركزة وكاميرات مراقبة من مقر المستشفى وتقدر قيمة المسروقات بالملايين .
وفِي التفاصيل أن مجموعة عصابة أستغلت نهاية الأسبوع وقيام عمالة وحراس بعمليات تنظيف المستشفى مما دعا البعض لاستغلال هذه الفرصة وقيام مزاد للمعدات القديمة وتمت عملية سرقة الأجهزة الطبية ومحاولة بيعها بالمزاد.
وأكد مصدر مسؤول “للمناطق” بأنه تمت إحالة الموضوع إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وكشف تفاصيل هذه الحادثة.

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