تنظيم داعش يتبنى اعتداء برلين الارهابي

تبنى تنظيم داعش مساء الثلاثاء الاعتداء على سوق للميلاد في العاصمة الالمانية برلين والذي اسفر الاثنين عن مقتل 12 شخصا، وفق ما افادت وكالة “اعماق” المرتبطة بالتنظيم . ونقلت وكالة اعماق عن “مصدر امني” على تطبيق “تلغرام” ان “منفذ عملية الدهس في مدينة برلين الالمانية هو جندي للتنظيم ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي”. ووقع الاعتداء مساء الاثنين اثر اقتحام شاحنة سوقا للميلاد في العاصمة الالمانية، ما اسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين بجروح وفق آخر حصيلة. وأعلنت شرطة برلين الثلاثاء أن منفذ الهجوم الدامي قد يكون “على الأرجح” طليقا، بعدما أكدت بداية أنها اعتقلت طالب لجوء باكستاني يشتبه في أنه ارتكب الاعتداء. وتذكر هذه المأساة التي وصفتها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بانها “عمل ارهابي” في المانيا باعتداء مدينة نيس الفرنسية في 14

تموز/يوليو الماضي الذي اوقع 86 قتيلا وتبناه تنظيم داعش.

وبقيت المانيا حتى الان بمنأى من اعتداءات ارهابية ضخمة، لكنها شهدت مؤخرا هجمات محدودة متفرقة.