 مدرب الاتفاق جاريدو يؤكد جاهزيته للأهلي ويشرك الكويكبي والسنين في التدريبات الجماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدرب الاتفاق جاريدو يؤكد جاهزيته للأهلي ويشرك الكويكبي والسنين في التدريبات الجماعية

مدرب الاتفاق جاريدو يؤكد جاهزيته للأهلي ويشرك الكويكبي والسنين في التدريبات الجماعية
المناطق - عبدالرحمن القحطاني

أكد مدرب الاتفاق خوان كارلوس جاريدو على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي في الجولة الـ 14 لدوري (جميل) السعودي للمحترفين؛ عطفاً على امتلاك النادي لمجموعة من العناصر القوية إلى جانب أنه يدخل المسابقة بصفته حاملاً للقب.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: “ندرك أهمية المباراة، فالفريق يلعب في ملعبه، ويسعى للمنافسة على الدوري، ولاعبو فريقي يدركون أهمية المباراة، والفريق عموماً يتطور من مباراة لأخرى وأنا راضٍ عنه”.

وأشار جاريدو بأن العمل  في كرة القدم يجب أن يكون لكل مباراة على حدة، مبدياً استغرابه من الحديث عن دخول عناصر وخروج أخرى أو بلعب بعض اللاعبين في مراكز مختلفة.

وقال “أنا أتعامل مع كل مواجهة على حدة، وأعد لها بالشكل المناسب من خطط دون التفكير في المباريات الأخرى، وليس صحيحياً أنني لم أثبت على تشكيلة أو أستبدل اللاعبين بعيداً عن مراكزهم، فكل لاعب لدي أعرف قدراته وإمكاناته والمراكز التي يمكنه اللعب فيها”.

من جهته شدد لاعب الفريق عبدالعزيز الناشي على أن اللاعبين يدركون أهمية المباراة وسيعملون على تحقيق خطط المدرب  والسعي نحو الفوز.

وقال: “ندرك صعوبة المباراة ولكننا لانهاب من مواجهة أي فريق ولاتوجد لدينا رهبة من ملعب الجوهرة أو أي ملعب آخر”.

من جهة ثانية دخل لاعبا الفريق المهاجم محمد الكويكبي وعمر السنين التدريبات الجماعية بعد فترة تأهيلية قضاها الأول بعد الحادثة المرورية التي تعرض لها، وغياب الثاني عنها بداعي الإجهاد.

ويغادر الفريق غداً إلى جدة حيث سيقيم تدريبه الأخير قبل المواجهة في الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبدالله الرياضية حيث سيضع جاريدو تصوراته النهائية على مستوى التشكيلة.

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