 طلاب هديب يتدربون على التخطيط الناجح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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طلاب هديب يتدربون على التخطيط الناجح

طلاب هديب يتدربون على التخطيط الناجح
المناطق_محمد الحسن

أقام مجمع الخندق التعليمي بهديب دورة تدريبية في “التخطيط الاستراتيجي في الحياة” للأستاذ سلطان بن عبد الله الرويلي المعلم في مدرسة ابن تيمية لتحفيظ القرآن الكريم و خطيب جامع شهاب بصوير  ؛ تدرب فيها الطلاب و تعرفوا على عدد من المفاهيم الخاصة بالتخطيط و خطوات تنفيذه .
و كانت محاور البرنامج التدريبي قد تنوعت بين الجانب النظري و العملي و من أهم المحاور التي تم تناولها مع الطلاب تحديد مفهوم التخطيط و معرفة خطوات التخطيط الناجح و من ثم التعرف على كيفية إعداد خطة زمنية و عملية للمستقبل .
بعدها ناقش الرويلي مع الطلاب عدد من النقاط المهمة في بناء الخطة و تقسيمها إلى نقاط قوة و ضعف لتنفيذ هذه الخطة ، و تم مناقشة كيفية التخطيط للمستقبل و إنجاز الأهداف الحياتية .
كما أوضح الرويلي للطلاب مقومات التخطيط الناجح و الفرق بين الرؤية و الرسالة ، و شدد على التخطيط الناجح موضحًا لهم بأن الذي يفشل في التخطيط فقد خطط للفشل .
هذا و بيّن الأستاذ سلطان بأن عدم وجود تخطيط و لا تنفيذ البرامج العملية الواضحة تؤدي إلى فقدان المسار الصحيح لدى الكثيرين بالوصول إلى أهدافهم المنشودة .
و في ختام البرنامج قام قائد مجمع الخندق التعليمي بهديب الأستاذ هاني بن نزال الرويلي بتقديم شكره وتقديره للأستاذ سلطان على هذا البرنامج المتميز  و الذي يهدف إلى  إكساب الطلاب المهارات اللازمة و الضرورية و الهادفة بالتخطيط السليم و المثالي للمستقبل .
من جانبه أبدى الطلاب سعادتهم بهذه الدورة ؛ موضحين بأنهم اكتسبوا عددٍ من المهارات والمعارف الجديدة والتي سوف تساعدهم في تحقيق غاياتهم و طموحهم و سعيهم للنجاح

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