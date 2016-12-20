طلاب هديب يتدربون على التخطيط الناجح

أقام مجمع الخندق التعليمي بهديب دورة تدريبية في “التخطيط الاستراتيجي في الحياة” للأستاذ سلطان بن عبد الله الرويلي المعلم في مدرسة ابن تيمية لتحفيظ القرآن الكريم و خطيب جامع شهاب بصوير ؛ تدرب فيها الطلاب و تعرفوا على عدد من المفاهيم الخاصة بالتخطيط و خطوات تنفيذه .

و كانت محاور البرنامج التدريبي قد تنوعت بين الجانب النظري و العملي و من أهم المحاور التي تم تناولها مع الطلاب تحديد مفهوم التخطيط و معرفة خطوات التخطيط الناجح و من ثم التعرف على كيفية إعداد خطة زمنية و عملية للمستقبل .

بعدها ناقش الرويلي مع الطلاب عدد من النقاط المهمة في بناء الخطة و تقسيمها إلى نقاط قوة و ضعف لتنفيذ هذه الخطة ، و تم مناقشة كيفية التخطيط للمستقبل و إنجاز الأهداف الحياتية .

كما أوضح الرويلي للطلاب مقومات التخطيط الناجح و الفرق بين الرؤية و الرسالة ، و شدد على التخطيط الناجح موضحًا لهم بأن الذي يفشل في التخطيط فقد خطط للفشل .

هذا و بيّن الأستاذ سلطان بأن عدم وجود تخطيط و لا تنفيذ البرامج العملية الواضحة تؤدي إلى فقدان المسار الصحيح لدى الكثيرين بالوصول إلى أهدافهم المنشودة .

و في ختام البرنامج قام قائد مجمع الخندق التعليمي بهديب الأستاذ هاني بن نزال الرويلي بتقديم شكره وتقديره للأستاذ سلطان على هذا البرنامج المتميز و الذي يهدف إلى إكساب الطلاب المهارات اللازمة و الضرورية و الهادفة بالتخطيط السليم و المثالي للمستقبل .

من جانبه أبدى الطلاب سعادتهم بهذه الدورة ؛ موضحين بأنهم اكتسبوا عددٍ من المهارات والمعارف الجديدة والتي سوف تساعدهم في تحقيق غاياتهم و طموحهم و سعيهم للنجاح