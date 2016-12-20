شرطة حائل تلقي القبض على أربعة أشخاص شكلو عصابة السطو المسلح الذي تعرض له “هايبر بندة”

صرح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بناء على البلاغ الذي تلقته دوريات الأمن بعد منتصف ليلة يوم الاحد 1438/3/19هـ من أحد حراس أمن أسواق هايبر بنده بمدينة حائل عن تعرض السوق لسطو مسلح من قبل شخصين ملثمين حيث قاما بتقييده والإستيلاء على مبلغ مالي نقدي (269552) ريال ، فقد أسفرت نتائج التحقيق في هذه الجريمة بتوفيق الله عن القبض على المتهمين بإرتكابها وعددهم (4) أربعة سعوديين تتراوح أعمارهم من 21 الى 23 عاما ، وتم ضبط الأموال التي إستولوا عليها ومسدس بحوزتهم ، حيث يتم إستكمال إجراءات التحقيق معهم ، والوقوف على إرتباط أي منهم بالجرائم المماثلة وذلك تمهيداً لإحالتهم الى فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة حائل . والله ولي التوفيق