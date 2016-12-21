 مقتل وإصابة 17 في تفجيرين أمام مقر حزب كردستاني إيراني في العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مقتل وإصابة 17 في تفجيرين أمام مقر حزب كردستاني إيراني في العراق

مقتل وإصابة 17 في تفجيرين أمام مقر حزب كردستاني إيراني في العراق
المناطق - وكالات

أعلن مصدر حكومي بمحافظة أربيل العراقية، عن وقوع انفجارين بدراجتين مفخختين أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بقضاء كويه التابع لمحافظة أربيل 420/ كيلومتراً شمال شرق بغداد/، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال سركوت رسول، قائممقام قضاء كوية، إن “التفجير الأول تم قبل قليل عن طريق دراجة نارية مفخخة حيث انفجرت أمام مقر الحزب بقضاء كويه، مما أدى إلى خروج الأشخاص المتواجدين في المقر والذين كانوا يحتفلون بـ”ليلة يلدا”.

وتعتبر هذه الليلة ليلة ولادة الشمس، وهي واحدة من الاحتفالات الشعبية التي يحرص الإيرانيون على إحيائها، لمساعدة وإسعاف المصابين، وجاء بعد ذلك التفجير الثاني عن طريق دراجة نارية أخرى مفخخة”.

وبحسب مصادر أمنية وطبية في القضاء فقد أسفر الحادث عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة، وهم من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وبعض المدنيين.

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