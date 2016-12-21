 تفاصيل “غريبة” تحوم حول الهجوم على المسجد السويسري.. والإرهابي الانتحاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تفاصيل “غريبة” تحوم حول الهجوم على المسجد السويسري.. والإرهابي الانتحاري

تفاصيل “غريبة” تحوم حول الهجوم على المسجد السويسري.. والإرهابي الانتحاري
المناطق - وكالات

قالت شرطة كانتون زوريخ ومصادر من وزارة العدل السويسرية، إن مهاجم المركز الإسلامي والمصلين في مسجد منطقة أوستر في زوريخ، سويسري في الرابعة والعشرين من العمر، انتحر بعد الهجوم المسلح على المسجد التابع لما يعرف في لبنان بالأحباش.

وقالت الشرطة إن السويسري قتل قبل انتحاره الشخص المجهول الذي عُثر عليه في محيط المركز الإسلامي بعد الهجوم مساء الإثنين.

ولم تكشف السلطات كما قالت وكالة أيه تي إس للأنباء، تفاصيل الهجوم، ولا سبب اختيار مسجد الأحباش، ولا سبب انتحار المهاجم، أو سبب قتله لمجهول.

وأضافت الشرطة أن ضحايا الهجوم الثلاثة، لايزالون في المستشفى لتلقي علاجهم وأن حياتهم غير معرضة للخطر بعد استقرار أوضاعهم الصحية.

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