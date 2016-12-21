(فيديو) من زاوية جديدة يكشف تفاصيل اغتيال السفير الروسي… ولحظة إطلاق النار

نشرت وكالة “دوغان” التركية فيديو يظهر فيه قاتل السفير الروسي قبل ثوانٍ من تنفيذه للعملية. فيما تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو أخر للعملية القتل.

ويظهر في الفيديو الذي التقطته إحدى الكاميرات التلفزيونية التي كانت تغطي الحدث اللقطات الأولى لتنفيذ العملية، عندما أخرج ألتنتاش سلاحه وبدأ بإطلاق النار على السفير الروسي الذي سقط أرضاً.

واللافت في الفيديو المسافة القريبة التي تفصل بين القاتل والسفير، وتصور اللقطة الأخيرة قبل التنفيذ كيفية إخراج ألتنتاش للمسدس وتصويبه مباشرة اتجاهه بشكل مفاجئ وصادم للجميع.

وكان القاتل مرت ألتنتاش، وهو ضابط عمل في شرطة أنقرة، يقف مباشرة وراء السفير أندريه كارلوف في معرض فني أقيم مساء الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول في العاصمة التركية أنقره.