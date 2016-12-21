 إيقاف الإعانات عن هذه “الفئة” من مستفيدي الضمان بداية الشهر المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إيقاف الإعانات عن هذه “الفئة” من مستفيدي الضمان بداية الشهر المقبل

إيقاف الإعانات عن هذه “الفئة” من مستفيدي الضمان بداية الشهر المقبل
 المناطق - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها ستوقف بداية الشهر المقبل صرف الإعانات عن مستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية والبنكية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنه من المقرر أن يوقف الصرف عن الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية والبنكية في تاريخ 1-4 – 1438 ه، على أن يتم استبعادهم من القائمة في 1-5-1438هـ.

وجددت الوزارة دعوتها لمستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم الشخصية عبر eservices.mlsd.gov.sa آو فروعها بالمناطق.

 

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