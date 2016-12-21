 (فيديو) عائلة أمريكية توجّه رسالة لترامب قبل “ذبحها” من طالبان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(فيديو) عائلة أمريكية توجّه رسالة لترامب قبل “ذبحها” من طالبان

(فيديو) عائلة أمريكية توجّه رسالة لترامب قبل “ذبحها” من طالبان
المناطق - وكالات

هددت حركة طالبان في أفغانستان، السلطات الأمريكية والكندية، بذبح مواطنين من رعايا الدولتين مختطفين في أفغانستان منذ عام 2012.

ونشرت الحركة، شريطاً مصوراً يظهر رجلاً يدعى جوشوا بويل كندي الجنسية، وزوجته “كولمان” صاحبة الجنسية الأمريكية، بجانب طفليهما، يناشدان فيه الحكومة الأمريكية بالتدخل للإفراج عنهما، قبل تنفيذ عقوبة الإعدام عليهما من قبل حركة طالبان أفغانستان.

ووجهت الأمريكية “كولمان” رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس المنتخب دونالد ترامب، تناشدهما فيها بالتواصل مع الحركة للإفراج عن أسرتها قبل قتلهم.

وأختطف الكندي جوشوا بويل وزوجته الأمريكية الجنسية في أفغانستان من قِبَل مُسلحي حركة طالبان عام 2012.

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