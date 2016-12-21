 (فيديو) مشاجرتان بين طالبات جامعة الطائف بـ “العض” و”شد الشعر” .. واستنفار شرطي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(فيديو) مشاجرتان بين طالبات جامعة الطائف بـ “العض” و”شد الشعر” .. واستنفار شرطي

المناطق- الرياض

وقعت مشاجرتان عنيفتان بين عدد من طالبات جامعة الطائف، نتج عنهما إصابات متعددة، وفقاً لما أظهره مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت المشاجرة الأولى في مقر كليات البنات الجديد في الحوية، و‎نتج عنها إصابة 3 طالبات، إحداهن تمزق جُزء من وجنتها بعد “عضة” تلقتها من المُعتدية، والاثنتان الأخريان أصيبتا بالقرب من العين، إحداهما سقطت عدستها.

وفي المشاجرة الثانية التي وقعت في مقر السنة التحضيرية للطالبات “مسار أدبي” بمبنى الجامعة في حي الفيصلية، تعرضت إحدى الطالبات لسقوط أجزاء من شعرها بعد شده من قبل أخريات، حيث تناثر بالممر.

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