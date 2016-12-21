 تجنب إجهاد العين أمام شاشة الكمبيوتر بهذه الطريقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تجنب إجهاد العين أمام شاشة الكمبيوتر بهذه الطريقة

تجنب إجهاد العين أمام شاشة الكمبيوتر بهذه الطريقة
المناطق - وكالات

نصحت ريجينا جرالا تسوجا الموظف الذي يعمل لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر بضرورة استرخاء العين لفترة قصيرة من وقت إلى آخر. وعللت الخبيرة بالهيئة الألمانية Tüv Rheinland ذلك بأن العمل أمام شاشة الكمبيوتر يؤدي إلى إجهاد العين بشدة.
ويمكن للموظف ملاحظة ذلك من خلال جفاف العين أو الشعور بحرقان، وقد يعاني الموظف أيضاً من الصداع في بعض الأحيان. وعلى المدى الطويل يمكن أن يكون العمل أمام شاشات الكمبيوتر باستمرار إلى ضعف حاسة الإبصار.

ولتجنب ذلك نصحت الخبيرة الألمانية بإجراء التمرين التالي للعين، حيث يتعين على الموظف الاستناد بكوعه على المكتب ويقوم بتغطية العين بواسطة يديه. ومن الأمور المهمة هنا ألا يكون الموظف متجهاً إلى لمبات الإضاءة مباشرةً.

وبعد ذلك يقوم الموظف بإغماض عينه للحظات قليلة، والتركيز على المساحة السوداء التي يراها عندئذ. وكلما كانت العين أكثر إجهاداً، كان اللون الأسود أكثر عمقاً. كما يجب أيضاً إبعاد العين على شاشة الكمبيوتر من وقت لآخر والنظر في المساحات المفتوحة والتركيز على الأشياء التي تبدو بعيدة.

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