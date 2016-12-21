لُغتي الجَمِيْلةُ

لُغتي الجَمِيْـــلةُ مــا أقــولُ بعيدها

وهي البَيَـــان ُ وَسـحْــرُهَا بِلسَانِي

تَنْــسَـابُ مِـنْ أَفْـــوَاهِـــنَــا رَقْـرَاقَةً

لِــتَـــصُــبَّ فِـي الآذانِ بالأَلــحـــانِ

وَتـقــودُ أُسْــطُـوْلَ الكـلامِ بِحـنْـكَةٍ

بيـن اللُّــغــاتِ بِـــدَفَــةِ الـتِــبْــيَانِ

لُغتي السَّحـــابُ بِأَيّ أَرضٍ أَمطرتْ

نَـبَـــتَـــتْ أَزاهـــيــراً بكــلِّ مكـــانِ

لُغتي وهل جـــادَ الـــزَّمــانُ بِمثلها

وهــي التـــي أتــلــــو بهــا قـُرآنِي

لُغتي الجمـيــلةُ أَيُّ حـرفٍ أَمتطي

بـل أَيُّ لـفــظٍ مُــتْـــرَفٍ وَمــعــاني

لُغتي وَمِـنْ أَيّ الــزَّمـــانِ سأبتدي

فــي رحـلة التــأريـخ و اﻹمعـانِ

يا غـــادةَ العــربِ المجـيـدةَ مـا أَنا

في زحــمــةِ العُشَّــاقِ والخِـــلَّانِ

إِلا مُحِــــبٌّ جـــاءَ يشــكــو مـا بِـهِ

ويثـــيـرُ أَلـــــواناً مِـنْ الأَشـــجــانِ

فلتــعــــذُري نِسْـيَـــانَهُ وقُـــصُوْرَهُ

فالمَــرْءُ مَجْــبُــوْلٌ على النِــسْيَانِ

ولتَقْـــبَلِي فـي يـومِ عيــــدِكِ قُبْلَةً

من ثغر صَـــبٍّ عــاشـــقٍ مُتفـانِي

نَسَجَ القصائدَ في مديحِكِ واعْتَنَى

بــالـلَّـــفــظِ والمَــعــنى وبـالأَوزانِ

واهتـــمَّ بالفُصْحَــى لإنَّـكِ عِشْـقهُ

وَفُـــؤادهُ لــــم يَحْــــوِ عِشْقَاً ثانِي

شعر / الحفظي الشهري