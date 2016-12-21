الأمير تركي بن محمد بن ناصر يزور عددا من المشايخ بجازان

قام صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مؤخرا بجولة تضمنت عدة زيارات لمشائخ بمنطقة جازان استهلها بزيارة شيخ قرية الغرا الشيخ ضيف الله غروي عقب ذلك زار والد غريق بئر الحسيني فهد جعبور الذي توفي قبل شهر وقدم سموه لوالد الطفل واجب العزاء.

عقب ذلك قام بزيارة للشيخ محمد الذروي احد أعيان الاشراف الذروات ومن اكبرهم سناً وتعد هذه الزيارة الثانية للأمير تركي له .. وقد ثمن الشيخ محمد بن صالح الذروي زيارة الأمير تركي له بمنزله والتي اعتاد عليها ابناء الوطن من ولاة امر هذا البلد والذين يعيشون لحمة واحدة مع مواطنيهم ..ويشاركونهم أفراحهم ومواساتهم في أحزانهم .

ورافقه خلال الجولة أمين الاصلاح سابقاً الشيخ حمود الذروي.