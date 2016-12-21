حكايا مسك يعلن إطلاق فعالياته في المنطقة الشرقية وسط تفاعل مدارس وجامعات

تطلق مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” صباح اليوم (الإربعاء) النسخة الثالثة لمهرجان “حكايا مسك” في مركز معارض الظهران بالمنطقة الشرقية والذي يستمر على مدى أربعة أيام حتى مساء يوم السبت المقبل، وسط فعاليات متعددة تسعى من خلالها المؤسسة إلى نشر المعرفة والتشجيع على الإبداع، وتتمثل في ورش عمل وعروض مسرحية ومرئية، وحلقات تعليمية وثقافية.

واستعرض رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان حكايا مسك يوسف الحمادي، في لقاء تعريفي عقد مساء اليوم الثلاثاء في مركز الظهران للمعارض “إكسبو”، أنشطة وفعاليات المهرجان، معتبراً أن المهرجان أحد مبادارت مؤسسة مسك الخيرية الساعية إلى نشر المعرفة والتشجيع على الإبداع عبر إيجاد منصات تفاعلية تتبنى المواهب الشابة وتمكنهم من تقديم ابداعاتهم من جانب، والإسهام في التأثير الإيجابي وإلهام زوار المهرجان لإطلاق طاقاتهم والإسفادة مما يعرض طيلة أيام المهرجان من جانب آخر.

وقال الحمادي أن سر نجاح المهرجان يكمن في أنه مبادرة نوعية توفر منصة واسعة لإستيعاب إبداعات الشباب في مجالات الكتابة والتأليف والرسم والإنتاج المرئي وصناعة الرسوم المتحركة، وكذلك فنون السرد القصصي والإنتاج المرئي، وكذلك استثمار التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج المعرفي والثقافي، وتقديم جميع ذلك بطريقة مبتكرة لتحقيق أكبر استفادة لدى زوار المهرجان من شباب وأطفال خصوصاً، وجميع أفراد المجتمع بشكل عام.

وأشار الحمادي إلى وجود طلب مرتفع من قبل مدارس التعليم العام لتسجيل زيارات صباحية للمهرجان، إذ تم تسجيل أكثر من 150 طلب زيارة تقدمت بها مدارس لتنفيذ زيارات للطلبة من الجنسين، إضافة إلى ثلاث جامعات، مؤكداً في ذات الوقت أن المهرجان يدار بطريقة احترافية تمكن من حضور هؤلاء الطلبة لورش عمل في الأقسام الأربعة الإبداعية وهي محترف الكتابة وساحات الرسم ومعامل الأنميشن واستوديو الانتاج خلال الفترة الصباحية من يومي الاربعاء والخميس، فيما سيقتصر برنامج المهرجان في يومي الجمعة والسبت على الفترة المسائية.

وأوضح الحمادي أن من أهداف المهرجان نشر ثقافة الإبداع وتطوير أساليب التعبير وطرح الأفكار لدى الشباب، وتشجيع المواهب وتمكينها، وترسيخ الهوية السعودية الحضارية، وبث قيم المجتمع العليا في أوساط الشباب بمحتوى تثقيفي ممتع، فيما من المنتظر عقد 318 ورشة عمل في الكتابة والتأليف والرسم وصناعة الأنميشن والإنتاج المرئي، إلى جانب عروض مسرحية وأفلام قصيرة متنوعة سيحتضنها مسرح حكايا مسك.

وتشتمل الفعاليات على قسم المؤلف الصغير والذي من شأنه إلهام الأطفال ثقافياً ومعرفياً عبر استخدام تطبيقات تساعدهم في صناعة القصة بدءاً من الفكرة حتى النشر، وكذلك سوق حكايا الذي يضم قصص وروايات وأدوات رسم وتقنيات تحريك وتصوير ولوحات جميعها متاح للعرض والبيع، في حين سيقدم معرض “حكايا تك” أحدث التقنيات الرقمية والأجهزة الحديثة في مجالات عرض الحكايات وصنعها.

وبلغ عدد المشاركات من مشاريع سعودية ناشئة ومتوسطة وأفراد موهوبين في مجالات التعليم والثقافة والإعلام، نحو 100 مشاركة، سيعملون على إقامة ورش عمل متخصصة، ورسم وإلقاء حكايا متنوعة من خلال فقرة حكايا شباب، وكذلك تقديم عروض مسرحية وبث أفلام قصيرة.

وبالتوزاي مع هذه الفعاليات سيعرض على مسرح حكايا، فقرة حكايا مرابطين والتي تستضيف كل يوم إعلامي قام بتغطية أحداث الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، وذلك لإستعراض تجربته في الحد الحد الجنوبي والحديث عن تضحيات الجنود المرابطين هناك.