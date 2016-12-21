جامعة الملك سعود تطلق خدمة الحجز الالكتروني لقاعات الاتصال المرئي

أعلنت عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات عن إطلاق خدمة طلب حجز قاعة للاتصال المرئي بشكل الكتروني عن طريق نظام العناية بالمستفيدين عبر الرابط:

http://itsupport.ksu.edu.sa

وتتيح هذه الخدمة حجز القاعات المختلفة في مبنى 8 فقط. وذلك لنقل الفعاليات المختلفة مثل مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه، و إقامة ورش العمل والندوات. ويمكن كذلك حجز معمل الحاسب الآلي لعقد الدورات التدريبية للطلاب والطالبات عن طريق الاتصال المرئي.

وبينت العمادة أن القاعات المتوفرة للحجز في مبنى 8 تتضمن عدد 8 استديو هات تتسع لشخص واحد لعقد المحاضرات اليومية، القاعة الرئيسية وتتسع لعدد 30 شخص و قاعة أ تتسع لعدد 6 أشخاص بالإضافة الى معمل الحاسب يتسع لعدد 25 شخص.قاعة ج: تتسع لعدد 10 أشخاص.

ويمكن طلب الخدمة بسهولة من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول على نظام العناية بالمستفيدين عبر الرابط: http://itsupport.ksu.edu.sa

2- النقر على زر “دليل الخدمات” ثم اختيار التصنيف “فعاليات” ثم اختيار ” طلب جديد لحجز قاعة اتصال مرئي في مبنى 8″.

3- تعبئة النموذج وإرسال الطلب.

4- انتظار رسالة تأكيد الحجز من عدمها عبر البريد الإلكتروني.

وأتاحت العمادة ارقامًا للتواصل مع إدارة الشبكات التعليمية وهى التالية :

78118 – 73328 – 74047 – 64686

تأتي هذه الخدمة ضمن اهداف عمادة التعاملات الالكترونية والاتصالات لتحويل الإجراءات التقليدية في الجامعة الى شكل إلكتروني لخدمة المستفيدين من منسوبي الجامعة .