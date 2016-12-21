 جامعة الملك سعود تطلق خدمة الحجز الالكتروني لقاعات الاتصال المرئي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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جامعة الملك سعود تطلق خدمة الحجز الالكتروني لقاعات الاتصال المرئي

جامعة الملك سعود تطلق خدمة الحجز الالكتروني لقاعات الاتصال المرئي
المناطق _الرياض

أعلنت عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات عن إطلاق خدمة طلب حجز قاعة للاتصال المرئي بشكل الكتروني عن طريق نظام العناية بالمستفيدين عبر الرابط:
http://itsupport.ksu.edu.sa
وتتيح هذه الخدمة حجز القاعات المختلفة في مبنى 8 فقط. وذلك لنقل الفعاليات المختلفة مثل مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه، و إقامة ورش العمل والندوات. ويمكن كذلك حجز معمل الحاسب الآلي لعقد الدورات التدريبية للطلاب والطالبات عن طريق الاتصال المرئي.

وبينت العمادة أن القاعات المتوفرة للحجز في مبنى 8 تتضمن عدد 8 استديو هات تتسع لشخص واحد لعقد المحاضرات اليومية، القاعة الرئيسية وتتسع لعدد 30 شخص و قاعة أ تتسع لعدد 6 أشخاص بالإضافة الى معمل الحاسب يتسع لعدد 25 شخص.قاعة ج: تتسع لعدد 10 أشخاص.

ويمكن طلب الخدمة بسهولة من خلال الخطوات التالية :
1- الدخول على نظام العناية بالمستفيدين عبر الرابط: http://itsupport.ksu.edu.sa
2- النقر على زر “دليل الخدمات” ثم اختيار التصنيف “فعاليات” ثم اختيار ” طلب جديد لحجز قاعة اتصال مرئي في مبنى 8″.
3- تعبئة النموذج وإرسال الطلب.
4- انتظار رسالة تأكيد الحجز من عدمها عبر البريد الإلكتروني.

وأتاحت العمادة ارقامًا للتواصل مع إدارة الشبكات التعليمية وهى التالية :
78118 – 73328 – 74047 – 64686

تأتي هذه الخدمة ضمن اهداف عمادة التعاملات الالكترونية والاتصالات لتحويل الإجراءات التقليدية في الجامعة الى شكل إلكتروني لخدمة المستفيدين من منسوبي الجامعة .

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