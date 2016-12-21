الضحك يقلق التعليم في فرضيات إخلاء المدارس

وجهت وزارة التعليم أخيرا مكاتب التعليم والمدارس بالتقيد بآلية تنفيذ عمليات الإخلاء الافتراضية، وذلك من خلال (دليل عمليات الإخلاء في المنشآت التعليمية)، بعدما لاحظت تسبب عمليات الإخلاء المفاجئة في حالات هلع بين الطلاب والطالبات، فيما طالبت بضبط حالات الضحك التي قد تحدث أثناء عمليات الإخلاء الافتراضية، وإشعار المعنيين بها بأهمية الأمر وعدم التهاون فيه.

ووفق معلومات فإن إدارة الأمن والسلامة المدرسية أكدت على مكاتب التعليم وجميع المدارس في القطاعين الحكومي والأهلي على نشر ثقافة عمليات الإخلاء مسبقا من خلال الإذاعة المدرسية، وحصص النشاط قبل التنفيذ بوقت كاف، وأخذ الاحتياطات اللازمة، حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

مراحل تنفيذ فرضيات الإخلاء

1 تحديد المهمات وتأصيل أهمية الهدوء أثناء الإخلاء، وإجراء اختبار لتأدية المهمات لدى أعضاء اللجنة، دون إشراك الطلاب والطالبات عدا المشاركين في اللجنة، ولا يمنع أن يكون ذلك بمشاهدة الطلاب والطالبات مع التحكم في عمليات الضحك وإشعارهم بأهمية الأمر.

2 إطلاق جرس الحريق وشرح كيفية التصرف الصحيح أثناء سماع هذا الجرس للطلاب والطالبات.

3 إجراء فرضية بمشاركة الطلاب والطالبات بعد شرحها لهم بشكل جماعي، وإشعارهم بأهمية التطبيق، وأن ذلك يسهم في سلامتهم.

4 تكرار الإخلاء بشكل دوري مع الإعلان عنه وإشعار الطلاب والطالبات بساعة إطلاق جرس الحريق ومتابعتهم، مع متابعة تنفيذ الأدوار المنوطة بأعضاء 5 اللجنة، حتى يتأكد مدير ومديرة المنشأة التعليمية من إتقان عمليات الإخلاء وأداء الدور، وكسر حاجز الخوف والهلع لدى الطلاب والطالبات أثناء سماع جرس الحريق.

5 إطلاق جرس الحريق بشكل مفاجئ، مع مراعاة ألا تطبق هذه المرحلة إلا بعد التأكد التام من تعويد الطلاب والطالبات على جرس الحريق والخروج بشكل منظم وهادئ.

مواصفات جرس الحريق

– يتميز بصوت يختلف عن جرس الحصص والفسح.

– يلزم التعريف بكيفية إطلاقه حسب نوعه (الضغط، أو السحب، أو الكسر).

– يستحسن عدم استخدام طفايات البودرة قبل إبعاد الطلاب والطالبات من موقع الخطر، خوفا من انعدام الرؤية وزيادة الهلع عند تصاعد سحابة البودرة، كما يجب اختيار منطقة لتجمع وفق المواصفات.

مواصفات منطقة التجمع

– يسهل الوصول إليها من خلال مخارج الطوارئ المؤدية للخارج، بعيدا عن أي تهديد بسقوط أشياء على الطلاب والطالبات، وعدم عبور الشوارع للوصول إلى نقطة التجمع.

– مساحة تستوعب جميع طلاب وطالبات المنشأة التعليمية بمعدل متر مربع لكل طالبين في حالة عدم وجود منطقة مفتوحة تستوعبهم، ويمكن اختيار موقعين للتجمع تنطبق عليهما نفس المواصفات.

أوقات تطبيق الفرضيات

– في بداية كل فصل دراسي، مرتين في السنة الدراسية الواحدة