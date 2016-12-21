 هيئة السياحة تدعو الراغبين في الابتعاث الخارجي لدراسة تخصصات السياحة والتراث إلى تسجيل بياناتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أتربة وغبار على أجزاء من المملكة ميزانية المملكه 2017م.. مجددًا أمام تحديات الثبات وسط عواصف الاقتصاد مركز الملك سلمان يوقع برنامجاً لعلاج الجرحى والمرضى اليمنيين القبض على المراهق المتسبب بحادثة الجسر المعلق بالرياض ووجدت معه قطعة صغيرة يشتبه أنها من مادة “الحشيش المخدر” تشخيص أكثر من “500” حالة اورام عن طريق الفحص الخلوي في مستشفى الإيمان بالرياض أمير الرياض يرعى انطلاقة “منتجون” الرابع في 28 الجاري بيان حول المشادة التي وقعت بين رجل مرور وشاب بمدينة جازان هيئة السياحة تدعو الراغبين في الابتعاث الخارجي لدراسة تخصصات السياحة والتراث إلى تسجيل بياناتهم الضحك يقلق التعليم في فرضيات إخلاء المدارس جامعة الملك سعود تطلق خدمة الحجز الالكتروني لقاعات الاتصال المرئي مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعقد ملتقى الإعلام ضمن أسبوع “تلاحم” بجازان طفل سعودي بمدارس الأمجاد بالرياض ضمن أول موسوعة عربية للمنجزات

هيئة السياحة تدعو الراغبين في الابتعاث الخارجي لدراسة تخصصات السياحة والتراث إلى تسجيل بياناتهم

هيئة السياحة تدعو الراغبين في الابتعاث الخارجي لدراسة تخصصات السياحة والتراث إلى تسجيل بياناتهم
المناطق _واس

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, الشباب من خريجي الثانوية والبكالوريوس الراغبين في الابتعاث لدراسة تخصصات السياحة والتراث الوطني من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الثالثة) والعمل بعد انتهاء الدراسة في منشآت القطاع الخاص السياحي, إلى سرعة التقديم على موقع وزارة التعليم وتسجيل بياناتهم.
وأوضح مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي, أن التخصصات المعتمدة لهذه المرحلة لمرحلة الدبلوم هي (إدارة الضيافة، التسويق السياحي، الاستثمار السياحي، الإدارة المالية للضيافة، والمحاسبة السياحية) ولمرحلة البكالوريوس (إدارة العمليات السياحية) ولمرحلة الماجستير (إدارة الموارد الثقافية، إدارة المتاحف وإدارة حماية التراث).
وأهاب النشمي بمنشآت القطاع إلى تحديد احتياجاتهم من التخصصات السياحية والتراث الوطني ليتم موائمة توجيه المبتعثين إلى تخصصات سياحية مع حاجة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت اتفاقات تعاون مع عدد من المنشآت السياحية تمكنهم من الاستفادة من مخرجات البرنامج بعد عودتهم من الابتعاث.
وأشاد بنتاج الشراكة والعمل الموحد مع وزارة التعليم من خلال برنامج “وظيفتك وبعثتك”, منوهاً بروح الفريق الواحد التي تجلت في مراحل الإعداد ومن ثم الانطلاقة لهذا البرنامج الهادف إلى رفع مستوى التأهيل والتدريب للمواطنين ليتمكنوا من النهوض بالقطاع السياحي بكل كفاءة واقتدار, وليكونوا قادرين على الوفاء بمتطلبات سوق العمل.
وأفاد مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة, أن مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة ووزارة التعليم منحت الهيئة 1000 مقعد لدراسة التخصصات السياحة موزعة على خمس سنوات بمعدل 200 مقعد كل سنة, بدأت العام الماضي 1437هـ, حاثاً من تتوافر فيهم شروط الابتعاث وفق أنظمة وزارة التعليم إلى الاستفادة من هذه المرحلة بالدخول إلى موقع وزارة التعليم “بوابة سفير” والتقديم على الرابط التالي: http://ksp.moe.gov.sa .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>