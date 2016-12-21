 بيان حول المشادة التي وقعت بين رجل مرور وشاب بمدينة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بيان حول المشادة التي وقعت بين رجل مرور وشاب بمدينة جازان

بيان حول المشادة التي وقعت بين رجل مرور وشاب بمدينة جازان
المناطق _جازان
تعقيباً على ماتم تداوله في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول المشادة التي حدثت في نهاية الاسبوع الماضي بأحد شوارع مدينة جازان بين شاب من ابناء المنطقة وجندي من ادارة المرور .
اوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان محافظ صبياء الاستاذ علي بن موسى زعله بأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قد تابع تفاصيل الواقعة وأصدر تعليماته العاجلة للجهات المختصة بسرعة التحقق من ملابسات الموضوع بكل دقة وحيادية .
وأكد المتحدث الرسمي حرص سمو أمير المنطقة على كرامة المواطنين والمقيمين وعدم تعرضهم لأي تجاوزات بحقهم وأن سموه لا يرضى مطلقاً بخروج أي فرد مدنياً كان أم عسكرياً عن مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة .

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