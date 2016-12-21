بيان حول المشادة التي وقعت بين رجل مرور وشاب بمدينة جازان

تعقيباً على ماتم تداوله في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول المشادة التي حدثت في نهاية الاسبوع الماضي بأحد شوارع مدينة جازان بين شاب من ابناء المنطقة وجندي من ادارة المرور .

اوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان محافظ صبياء الاستاذ علي بن موسى زعله بأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قد تابع تفاصيل الواقعة وأصدر تعليماته العاجلة للجهات المختصة بسرعة التحقق من ملابسات الموضوع بكل دقة وحيادية .

وأكد المتحدث الرسمي حرص سمو أمير المنطقة على كرامة المواطنين والمقيمين وعدم تعرضهم لأي تجاوزات بحقهم وأن سموه لا يرضى مطلقاً بخروج أي فرد مدنياً كان أم عسكرياً عن مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة .