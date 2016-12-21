أمير الرياض يرعى انطلاقة “منتجون” الرابع في 28 الجاري

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل افتتاح معرض المستثمرات من المنزل “منتجون 4” الذي تنظمه غرفة الرياض خلال الفترة من (28/3 ـ 3/4/1438هـ 27/12/2016 ـ 2/1/2017) ويحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويعد الأكبر من نوعه للأسر المنتجة والمستثمرات من المنزل في الشرق الأوسط.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي برعاية سمو أمير المنطقة الرياض للمعرض، واعتبرها بمثابة دعم وتشجيع كبيرين من سموه للأسر المنتجة والمستثمرات من المنزل، وقال إن هذه الرعاية ستعطي دفعة وفاعلية للمعرض، وتعزز نجاحه بما يحقق مردوداً كبيراً ينعكس إيجابياً على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكد الراجحي أن غرفة الرياض لن تدخر جهداً في سبيل إنجاح المعرض وتمكينه من تحقيق أهدافه وتقديم الدعم اللازم للمستثمرات من المنزل، وإتاحة الفرصة أمامهن لتسويق منتجاتهن وربطهن بالجمهور ورجال الأعمال الراغبين في تشجيع استثماراتهن، وقال إن “منتجون” يهدف الى خلق فرص استثمارية تبدأ صغيرة وتنطلق حتى تنمو بشكل يضمن لها الاستمرارية والنجاح، وهو ما يتوافق وينسجم مع أهداف رؤية المملكة المستقبلية 2030.

واشار الراجحي الى أن الغرفة تتكفل بتكاليف المعرض دعماً للمستثمرات من المنزل وتشجيعاً لمشروعاتهن للمزيد من الاستقرار والنمو وفتح الأسواق أمامها، واعتبر أن المعرض سيشكل نافذة تسويقية بارزة لعرض منتجات المشاركات الإبداعية وتغطي التراث الوطني والأعمال اليدوية، الموضة والأزياء والجمال، والأكلات الشعبية، مؤكدا ان المعرض يأتي في اطار اهتمام غرفة الرياض بتشجيع المستثمرات من المنزل على الارتقاء بمستوى جودة منتجاتهن والاتجاه لتوسيع قاعدة الإنتاج، كما يتيح الفرصة للمشاركات لعقد شراكات واتفاقات مع الجهات الداعمة والمؤسسات والمنشآت الرائدة في القطاع الخاص لتبني أفكارهن ومنتجاتهن والمشاركة في تسويقها ودعمها .