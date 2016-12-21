 تشخيص أكثر من “500” حالة اورام عن طريق الفحص الخلوي في مستشفى الإيمان بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تشخيص أكثر من “500” حالة اورام عن طريق الفحص الخلوي في مستشفى الإيمان بالرياض

تشخيص أكثر من “500” حالة اورام عن طريق الفحص الخلوي في مستشفى الإيمان بالرياض
المناطق _الرياض
كشف مدير مستشفى الإيمان العام بالرياض د/عمر باقادر بأن قسم الفحص الخلوي للأورام من خلال استخدام  الإبر الدقيقة في المختبر قد قام بتشخيص أكثر من (500) عينة خلال العام الماضي 1437 وذلك بأخذ العينات من خلايا الأورام والأنسجة و تحليلها بهدف تشخيص نوع الأورام مما يساعد في التشخيص والعلاج المبكر للحالات السرطانية منها . كما يتم تشخيص بعض الحالات باستخدام أشعة السونار والأشعة المقطعية .
واشار الدكتور باقادر الى انه  تم تشخيص (37) حالة سرطانية , منها (15) حالة سرطان ثدي , و(12) حالة أورام سرطانية أولية بالغدد اللمفاوية , و (4) حالات أورام ثانوية بالغدد اللمفاوية , و (6) حالات سرطانية بالغدد الدرقية مؤكداً أن  النتائج اثبتت دقة و صحة التشخيص بنسبة عالية تصل إلى 100% بالمقارنة بالتشخيص النهائي بعد استئصال الورم , لافتاً إلى  أن  مستشفى الإيمان يعتبر من أحد أهم المراكز المرجعية في استقبال الحالات في منطقة الرياض عن طريق برنامج  التنسيق الطبي, و الذي يسعى حالياً لعمل وحدة متكاملة بين قسم التشريح و الأنسجة و الأشعة التشخيصية مما يساعد في التشخيص المبكر للأورام السرطانية و سرعة العلاج بإذن الله .

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