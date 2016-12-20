 القبض على المراهق المتسبب بحادثة الجسر المعلق بالرياض ووجدت معه قطعة صغيرة يشتبه أنها من مادة “الحشيش المخدر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القبض على المراهق المتسبب بحادثة الجسر المعلق بالرياض ووجدت معه قطعة صغيرة يشتبه أنها من مادة “الحشيش المخدر”

القبض على المراهق المتسبب بحادثة الجسر المعلق بالرياض ووجدت معه قطعة صغيرة يشتبه أنها من مادة “الحشيش المخدر”
المناطق _الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور قبضها على قائد مركبة حادثة الجسر المعلق بالرياض أمس، التي صدم فيها قائد مركبة «هايلكس» مركبات عدة تقف أمامه، وذلك بشكل متعمد.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي للحادثة، التي ظهر من خلالها قائد مركبة من نوع تويوتا هايلكس يصدم المركبات التي تقف أمامه، وذلك بشكل متعمد؛ لفتح الطريق له عندما كان يسير على الجسر المعلق في مدينة الرياض مساء أمس.

وبيَّنت «إدارة المرور» في بيان لها أن قائد المركبة مر من نقطة تفتيش تابعة لشعبة السير بمرور الرياض، وكان يقود بسرعة عالية ولم يتوقف، وكاد يدهس رجل المرور الواقف بالنقطة، وعند دخوله الجسر المعلق فوجئ بأن الحركة المرورية متوقفة أمامه، لكنه استمر في تهوره محاولاً الهرب بعد صدمه مركبات عدة عمداً حتى توقف تماماً بعد احتجاز مركبته، ومن ثم القبض عليه من المتضررين من الحادثة، بحضور أحد رجال المرور الموجود في الموقع نفسه، بعدما أوقف حركة المرور تماماً أمامه؛ حتى لا يتمكن من الهرب. وتم التحفظ على الجاني مباشرة داخل الدورية الرسمية.

وأوضحت أنه بعد التأكد من وضع قائد المركبة اتضح أنه في العقد الثاني من العمر، وكان في حال «غير طبيعية»، ووُجدت معه قطعة صغيرة، يُشتبه بأنها مادة «الحشيش المخدر»، مع مجموعة من «ورق الشام».

وأضافت بأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجاني، التي تضمن حقوق المتضررين الخاصة، وكذلك ما ينطبق عليه من عقوبات جنائية ومرورية. كما جرى حجز مركبته في حجز المرور، ونقل جميع المركبات المتضررة، التي تجاوز عددها ١٠ مركبات.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها دائمًا تحذر من تجاوز الأنظمة المرورية، وأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على من يتجاوز الأنظمة.

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