مركز الملك سلمان يوقع برنامجاً لعلاج الجرحى والمرضى اليمنيين

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومبادرة «نلبي النداء» برنامجاً تنفيذياً أمس لمعالجة الجرحى والمرضى اليمنيين.

ووقَّع المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله الربيعة، البرنامج الذي وقَّعه عن مبادرة «نلبي النداء» المشرف العام عليها، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز. وثمَّن الربيعة للأمير تركي بن طلال هذه الشراكة، متطلعاً أن تكون عوناً في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن وفق النهج الإنساني للمملكة.

ووصف الأمير تركي، بدوره، البرنامج التنفيذي الموقَّع بين الجانبين بـ «بداية شراكة مبنيَّة على إرادة مشتركة لتحقق أهداف المملكة العليا النبيلة لإغاثة إخواننا أينما كانوا وبالذات الذين هم في أزمة»، سائلاً الله أن يرفع عنهم ما أصابهم، ومؤكداً «بهمَّة هذا الفريق سنحقق بإذن الله تعالى ما نريد».

ويوفِّر البرنامج المشترك فريقاً طبياً متخصصاً يغطي محافظات عدن وتعز ومأرب في تخصصات جراحة الأوعية الدموية، والعظام والمفاصل، والوجه والفكين، والتجميل، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة، وجراحة العيون، إلى جانب أطباء تخدير للعمل داخل اليمن وخارجه.