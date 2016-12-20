أتربة وغبار على أجزاء من المملكة

يتوقع لطقس المملكة اليوم، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.