الوليد للإنسانية تسلم وحدات سكنية لـ 62 أسرة محتاجة بالقصيم بإشراف “عون” الخيرية

سلمت مؤسسة الوليد للإنسانية والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، 62 وحدة سكنية للأسر المحتاجة بمنطقة القصيم خلال الشهر الماضي والتي تندرج ضمن برنامج الإسكان والسيارات لتنمية المجتمعات بالمملكة الذي يهدف الى تسليم 10,000 وحدة سكنية و10,000 سيارة خلال 10 سنوات في جميع مناطق المملكة بواقع 1000 وحدة سكنية و1000 سيارة سنوياً.

حيث يعمل برنامج الإسكان والسيارات لتنمية المجتمعات بالمملكة التابع للمؤسسة، من أجل إتاحة الفرصة لهذه العائلات لرفع نسبة دخلها الإضافي من خلال التوفير من تكاليف النقل والإيجار، إن هذا الدخل الإضافي بالتالي يساعد على رفع مستوى معيشتهم، وتتوافر المعايير المؤهلة من خلال الرابط التالي لموقع المؤسسة) (http:// alwaleedphilanthropies.org/ apply-grant

كما بينت رئيسة مجلس ادارة مؤسسة الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية الاستاذة لولوة بنت سليمان النغيمشي أن المؤسسة قامت بالإشراف والمتابعة على تسليم الوحدات السكنية وفقاً للمعايير والشروط التي وضعتها مؤسسة الوليد للإنسانية.

وذكرت ” النغيمشي ” أنه تم تسليم 62 وحدة سكنية للأسر المحتاجة خلال الشهر الماضي وذلك حسب الاولية .كما اوضحت ” النغيمشي ” ان المؤسسة وضعت شروط صارمة تضمن استحقاق السكن لمن هم الاحق به والمحتاج الية .

من جانبه اوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الاستاذ تركي بن عبدالرحمن المانع ان الدور الذي تقوم به مؤسسة الوليد للإنسانية دوراً فريداً من نوعه وطرحه ، حيث يعد الاسكان اليوم من اهم المتطلبات الاساسية للعيش ومن أكبر المشاكل التي تواجهها الاسر المحتاجة ،خصوصاً في ضل ارتفاع الاسعار في قطاع العقار وذلك لانه يأخذ النصيب الاكبر من دخل الاسرة .فوجود مثل هذا البرنامج له دور كبير في تنمية المجتمعات وتحقيق التوازن المعيشي .