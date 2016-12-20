التسوية الواقية من الإفلاس ..لقاء علمي لجمعية قضاء بغرفة القصيم

عقد فرع الجمعية العلمية القضائية السعودية بالقصيم (قضاء) بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم لقاءاً علمياً تناول نظام الاجراءات الخاصة بالتسوية الواقية من الإفلاس في ضوء أحكام القضاء.

و استضاف اللقاء الذي أقيم في المقر الرئيس لغرفة القصيم بمدينة بريدة فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر المفتش القضائي بديوان المظالم و رئيس فريق تصنيف الاحكام التجارية والذي تحدث عن شروط افتتاح التسوية و اجراءاتها و كيفية تطبيقها و نقضها , موضحا ان التسوية تعتبر نوعا من أنواع عقود الاذعان و تنتهي بتنفيذ بنودها وان للإفلاس ثلاثة صور لابد للتأكد منها وهي الحقيقي و الاحتيالي و التقصيري.

و اشار فضيلة الشيخ العمر الى أن افتتاح التسوية تشترط أن يكون مقدم الطلب تاجرا( فرداً او شركة) وحسن النية, بالإضافة الى اضطراب أوضاعه المالية بصورة يعجز فيها عن الوفاء بسداد ديونه, وأن النظام قد راعى خصوصية المنشآت الصغيرة و المتوسطة بهذا الخصوص لمعالجة إرهاصاتها بأسرع الطرق و اقلها ضرراً, لافتا الى عدم مسك الدفاتر المحاسبية و السجلات التجارية تعد من مؤشرات سوء النية, منوها بان المنافسة في العمل التجاري شرسة و لكنها ينبغي ان تكون شريفة كذلك باعتبار ان الائتمان هو عماد التجارة.

و بين المفتش القضائي بديوان المظالم خلال اللقاء الذي أداره مدير فرع جمعية ( قضاء) بالقصيم الدكتور عاصم بن عبدالله المطوع أن إجراءات التسوية تبدأ بتقديم الطلب من المدين الى الدائرة المختصة و تقتضي صفة الاستعجال للنظر فيه و أن ذلك لا يسقط اجال الديون , موضحا أن النظام أعطى الحق للتاجر في الابقاء على ممارسة نشاطه خلال فترة نظر التسوية تحت إشراف الرقيب المعين على اعماله مع منع الحصول على صلح أو رهن او كفالة خلال سير الاجراءات الا بأذن القاضي المشرف على التسوية , و أنه ليس للدائن بعد قبول النظر فيها التقدم بطلب إعلان الإفلاس للمدين.

و أكد الشيخ العمر ان العمل التجاري يقوم على السرعة و الاهتمام و أن النظام القضائي بالمملكة حرص على تطوير على هذه الاسس للمحافظة على أداء الحقوق.