دراسة : استهلاك السكر ليس له علاقة بزيادة الوزن

أكدت دراسة أمريكية حديثة عدم وجود صلة واضحة بين استهلاك السكر والإصابة بمرض السكري أو زيادة الوزن، وذلك بعكس توصيات مسؤولي الصحة العامة بتقليل استهلاك السكر حفاظا على صحة الإنسان.

وتعد الدراسة أحدث رد من شركات الأغذية بما في ذلك مصنعو الحلوى والصودا، على توافق متزايد بين العلماء ومسؤولي الصحة العامة على أن السكر هو المسؤول عن زيادة الوزن ومرض السكري.

يأتي التقرير في وقت تقدم فيه عدد من الحكومات المحلية في الولايات المتحدة على فرض ضرائب على السكر والصودا بهدف تقليل الاستهلاك.

ووفقا لـ “رويترز” قال برادلي جونستون من مستشفى معهد أبحاث أمراض الأطفال في أمريكا، الذي شارك في كتابة مقال نشر في حوليات الطب الباطني: “القواعد الإرشادية الخاصة بالسكر الغذائي لا تلبي معايير التوصيات الجديرة بالثقة وتستند إلى أدلة ضعيفة الجودة”.

ويشكك التقرير في جودة الأدلة التي تستخدمها هيئات من بينها الحكومة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما التي تنصح الناس بتقليل استهلاك سكر التحلية لتعزيز الصحة، مؤكدا أن تضارب التوصيات من هيئة لأخرى يربك الجمهور.