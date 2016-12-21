أمير منطقة القصيم يستقبل الشيخ صالح بن حميد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، يوم الثلاثاء ، في مكتب سموه بمقر الإمارة ، معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ، الذي يزور المنطقة حالياً ، لإلقاء معاليه ندوة بعنوان “الإرجاف : المفهوم الشرعي والأثر الاجتماعي” وذلك بنادي القصيم الأدبي بمدينة بريدة مغربِ هذا اليوم .

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالشيخ ابن حميد في منطقة القصيم ،متمنياً سموه التوفيق لفضيلته في الندوة التي سيلقيها في نادي القصيم الأدبي ، منوهاً سموه بالجهود التي يقدمها معاليه في مختلف مناطق المملكة .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، كما استعرض سموه وابن حميد أبرز المحاور التي ستشهدها ندوة معاليه ومنها ( التأصيل الشرعي لمفهوم الإرجاف ، والأثر الاجتماعي للإرجاف).

من جانبه ، أعرب معالي الشيخ ابن حميد عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على ما وجده من حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال ، وحرص سموه على تفعيل الندوات الشرعية والمحاضرات الدينية في المنطقة.