 وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالصندوق السعودي للتنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالصندوق السعودي للتنمية

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالصندوق السعودي للتنمية
المناطق - الرياض

أعلن الصندوق السعودي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني، عن رغبته في شغل بعض الوظائف الشاغرة لديه، على المراتب من الخامسة وحتى العاشرة، عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ودليل تصنيف الوظائف

وأوضح الصندوق، أنه قد تحدد موعد قبول الطلبات خلال الفترة من 1438/4/17هـ الموافق 2017/1/15م، إلى 1438/4/21هـ الموافق 2017/1/19م، داعيا الراغبين بالتقدم لهذه المسابقة ممن تنطبق عليهم شروط شغلها من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية، تعبئة طلب التوظيف الخاص بالوظيفة المناسبة خلال فترة التقديم المحددة.

تفاصيل أكثر عن الوظائف هنا

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