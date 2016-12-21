 اليوم.. أسعار النفط تواصل ارتفاعها رغم ضعف نشاط التداول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اليوم.. أسعار النفط تواصل ارتفاعها رغم ضعف نشاط التداول

اليوم.. أسعار النفط تواصل ارتفاعها رغم ضعف نشاط التداول
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، على الرغم من ضعف نشاط التداول قبيل عطلة عيد الميلاد.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بسعر 53.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 26 سنتا عن سعر آخر تسوية.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 55.57 دولار للبرميل بارتفاع قدره 22 سنتا.

وقال تجار إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة أسباب أبرزها الانخفاض المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية التي ستُعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال محللون إن مستويات الدعم والمقاومة الفنية ستقود حركة الأسعار في غياب العوامل الأساسية القوية.

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