 مؤتمر صحفي لـ 5 وزراء عقب إعلان الميزانية غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مؤتمر صحفي لـ 5 وزراء عقب إعلان الميزانية غدا

مؤتمر صحفي لـ 5 وزراء عقب إعلان الميزانية غدا
المناطق - الرياض

من المقرر أن يعقب إعلان الميزانية العامة للدولة يوم غدٍ، مؤتمر صحفي لخمسة وزراء، من المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية.

ويشمل الوزراء، وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية  علي الغفيص، ووزير المالية محمد الجدعان، وأمين عام اللجنة المالية في مجلس الشؤون الاقتصادية.

يأتي ذلك في وقت لا تكاد تتوقف آراء المحللين الاقتصاديين والمراقبين المتخصصين حول أبرز ما ستتمخض عنه، وذلك في ظل حديث لا يتوقف عن سلسلة الإصلاحات التقشفية التي بدأتها السعودية ضمن انتقال حيوي وتاريخي للرؤية الوطنية 2030، وأقرب برامجها (برنامج التحول الوطني 2020م).

 

 

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