 تركيا تسيطر على طريق سريع بين الباب وحلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تركيا تسيطر على طريق سريع بين الباب وحلب

تركيا تسيطر على طريق سريع بين الباب وحلب
المناطق - وكالات

قال الجيش التركي اليوم إن قوات من المعارضة السورية تدعمها تركيا وتحاصر بلدة الباب الخاضعة لتنظيم داعش، سيطرت بالكامل على الطريق السريع الذي يربط البلدة مع حلب بدعم من نيران برية وجوية كثيفة.

وفي إفادة يومية بشأن عملية “درع الفرات” التي بدأت قبل نحو 4 أشهر، بهدف طرد التنظيم من منطقة الحدود قال الجيش إن “طائرات حربية تركية دمرت 48 هدفاً للتنظيم وقتلت 15 متشدداً”.

وأضاف أن “4 جنود أتراك أصيبوا بجروح طفيفة عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق في العربة التي كانوا يتنقلون بها”.

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