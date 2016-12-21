 الإطاحة بقاتلي شاب داخل سيارته بالقرب من حديقة عامة بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الإطاحة بقاتلي شاب داخل سيارته بالقرب من حديقة عامة بالرياض

الإطاحة بقاتلي شاب داخل سيارته بالقرب من حديقة عامة بالرياض
المناطق_الرياض

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بـ 5 مواطنين في العقد الثالث من العمر إثر تورطهم في قتل مواطن آخر.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أن بلاغاً ورد إلى مركز شرطة منفوحة بتاريخ 26/2/1438هـ من احد المقيمين يفيد فيه بمشاهدته لشخص متوفي داخل سيارته بالقرب من إحدى الحدائق العامة بالحي.

وقال إنه وبانتقال الجهة المختصة لمعاينة مسرح البلاغ، عثر على السيارة في وضعية التشغيل و يجلس على مقعدها الأمامي شخص متوفي تبين انه “سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر”، ومصاب بسحجات متفرقة من جسمه، ونظرا لأهمية البلاغ فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تشكيل فريق عمل على درجة عاليه من الكفاءة لكشف غموضها، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات تم تحديد الاشتباه في خمسة أشخاص سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد توافر معلومات تشير لتورطهم في ارتكاب الجريمة وبتركيز البحث عنهم تم تحديد أماكن تواجدهم وضبطهم، وبسماع أقوالهم اقروا مبدئياً بصلتهم بالحادثة وتورط احدهم في مقتل المجني عليه .
تم إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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