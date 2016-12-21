 السوق المالية تطلق نظام الجمعيات الإلكتروني للشركات المساهمة المدرجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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السوق المالية تطلق نظام الجمعيات الإلكتروني للشركات المساهمة المدرجة

السوق المالية تطلق نظام الجمعيات الإلكتروني للشركات المساهمة المدرجة
المناطق_الرياض

أطلقت هيئة السوق المالية نظام الجمعيات الإلكتروني الذي يساعد الشركات المدرجة في السوق المالية على التقدم بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها.
ويتيح النظام تقدم الشركات المدرجة بطلب الدعوة لعقد اجتماع جمعيات المساهمين وجدول الأعمال، والمعلومات الواجب توافرها، وتحديد تاريخ الاجتماع ووقته، وإدخال بنود الاجتماع، ورفع المستندات المتعلقة بالبنود، إضافة إلى الأحكام التي يجب على الشركات المدرجة مراعاتها عند تقديمها للطلب إلكترونياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة السوق المالية للاضطلاع بمسؤولياتها المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ، وتطوير وتنظيم السوق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتبعاً لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير البنية التحتية للسوق المالية وتحسين البيئة التنظيمية؛ من خلال تطوير الأدوات التي تساعد الشركات المدرجة على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية.
ويوضح النظام الذي من الممكن الوصول إليه من قبل الشركات المدرجة على الموقع الإلكتروني للهيئة المعلومات الواجب توافرها لكل بند في طلب الدعوة لعقد جمعيات المساهمين وجدول أعمالها، وكذلك المعلومات الواجب توافرها في تعديل بند من بنود جدول اجتماع جمعية مساهمين سبقت مراجعتها من قبل الهيئة.

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