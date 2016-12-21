الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تبرز شعار “كيف نكون قدوة” في معرض جدة للكتاب

أبرزت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة شعار إمارة المنطقة ” كيف نكون قدوة ” خلال جناحها بمعرض جدة الدولي الثاني للكتاب مستقطبة زوار المعرض بالتعريف عن خدماتها وإمكاناتها مواكبة لرؤية المملكة 2030.

ويتقدم الجناح صورة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونص كلمة سموه لشعار “كيف نكون قدوة” .

من جانبه أكد مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بندر بن عبدالله آل مشيط على مخرجات هذا المعرض التي تلامس الثقافة بكل أبعادها وبما ينمي القراءة لدى شرائح المجتمع منوهاً بما قدمته وتقدمه الأحوال المدنية بكل امكاناتها التقنية وكوادرها البشرية التي وفرتها الحكومة الرشيدة وبتوجيهات مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- وبمتابعة من معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب لخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم بأيسر واسرع الطرق .

واستعرض خدمة ” تقدير” التي تقدمها الأحوال المدنية المتمثلة في خدمة كبار السن والمرضى وذوي الظروف الخاصة في أماكن تواجدهم تقديراً لظروفهم وتوفير عربات متنقلة يتم تسييرها لتقديم خدمات الأحوال المدنية في أماكن التجمعات البشرية مثل الجامعات والقطاعات العسكرية وغيرها وتمديد فترة الدوام إلى قرابة الساعة الرابعة عصراً إضافة لخدمة الاتصال المرئي التي يستطيع المستفيد من خلالها التواصل مباشرة مع معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية في حال تعذر خدمته من قبل مكاتب الأحوال المدنية .

الجدير بالذكر أن عربة معمل ترميم وثائق الأحوال المدنية حظيت بإقبال عدد من الزوار لمشاهدة كيفية حفظ وترميم الوثائق بالأحوال المدنية إلى جانب توزيع بروشورات تعريفية بخدمات الأحوال المدنية على زوار المعرض وشاشة عرض تعرف ببقية خدمات هذا القطاع .