 رئيس الجالية التشادية بالمملكة: تقنية المعلومات لم تسحب البساط من تحت الكتاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 22 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رئيس الجالية التشادية بالمملكة: تقنية المعلومات لم تسحب البساط من تحت الكتاب

رئيس الجالية التشادية بالمملكة: تقنية المعلومات لم تسحب البساط من تحت الكتاب
المناطق_جدة
أشاد رئيس الجالية التشادية بالمملكة هارون محمد العيسى بالإقبال الكبير الذي شهده معرض جدة الدولي للكتاب من الزوار مؤكداً بأن تقنية المعلومات والوسائل الحديثة لن تغني عن قراءة الكتب .
وأفاد بأن معرض جده للكتاب من أكثر المعارض شراءاً للكتب وتداولها ، ويشهد قوة إقبال كبير من قبل مرتاديه بمختلف شرائح المجتمع ولا يزال يحتفظ بمكانته بين المثقفين والأدباء والمجتمع بشكل عام .
وأشار إلى أن المعرض في نسخته الثانية مُختلف في تنوعه وحاجة الاسرة والمجتمع في تلبية الرغبات من ناحية الكتب الثقافية والأسرية وأن كثير من الدول ودور النشر متواجدة هذا الْعَام مما يدلل على العمل الدؤوب والمستمر .
وسأل الله ان يحفظ المملكة وشعبها وأن يديم عليها حكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على إخراج هذه التظاهرة الثقافية الكبرى .

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