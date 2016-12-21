ملتقى “فكرهم أمانة” بتعليم نجران

شهدت مساعدة الشؤون التعليمية (بنات) سراء بنت سعيد الشهراني ملتقى (فكرهم أمانة) والذي نظمته إدارة التوعية الإسلامية ( بنات) بالإدارة العامة لتعليم نجران صباح اليوم ، ببيت الطالب ، لرفع مستوى الوعي الفكري لدى المستهدفات ، والذي حضره 119 من مديرات الإدارات النسائية والمشرفات التربويات وقائدات المدارس ومشرفات المصلى بالمدارس وعدد من منسوبات كلية التقنية للبنات ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ، بدأ اللقاء بنشيد ترحيبي فكلمة مديرة إدارة التوعية الإسلامية وردة بنت عون النملان قالت فيها : حماية الفكر أحد مكونات الأمن بصفة عامة ، ولكنه أهمها وأسماها وأسس وجودها واستقرارها ، والأمن هو النعمة التي لا يمكن أن تستقيم الحياة بغيرها ، وإيمانا منا بدورنا العظيم كمديرات ومشرفات وقائدات مدارس تجاه فكر بناتنا الطالبات وكيفية التعامل مع التهديديات الفكرية من الانحراف والتطرف والتكفير جاءت فكرة إقامة ملتقى ( فكرهم أمانة ) ونسأل الله أن ينفع به وأن يكون له أثره ودوره في الميدان التربوي ، كما ألقى مدير عام التعليم الدكتور محسن بن علي حكمي كلمة من خلال الشبكة الصوتية تحدث فيها عن العناية بالفكر كونه المحصلة النهائية لدى الطلاب والحصانة الفكرية أساس لما يواجه الأجيال من ضغوطات خارجية ، فالقائمين بالتعليم مؤتمنين على الأبناء فالتعليم يقوم بالتوجيه وغرس القيم والمبادئ وتصحيح الأخطاء وأكد على أهمية مثل هذه البرامج في التنمية الفكرية للأبناء وشكر مساعدة الشؤون التعليمة ومديرة التوعية الاسلامية متمنيا للجميع التوفيق والسداد .

بعدها انطلقت محاور اللقاء التي بدأت بمحور ” الحصانة الفكرية . تأملات قرآنية ” من إعداد و تقديم مديرة إدارة التوعية الإسلامية وردة بنت عون النملان ذكرت فيه أسباب ملتقى (فكرهم أمانة )، أخطار سوق الأفكار ، والشبهات الفكرية ودورنا في ردها ، الحصانة الفكرية البناء العقدي المشيد ، والعوامل المسببة للانحراف والتطرف والغلو و أهم المدمرات الفكرية كما عددت المراحل التي يمر بها المغرر به وصولا إلى مرحلة المشاركة في العمليات الانتحارية والتخريبية ، ومهارات التعامل مع أصحاب الفكر المنحرف ودور المنزل في الحصانة الفكرية ومراقبة الابناء .

وقدمت المحور الثاني مديرة إدارة الإشراف التربوي سعدى بنت على العمري ” الانفتاح الواعي مسئوليتنا ” ناقشت فيه مع الحاضرات ما هو الانفتاح وكيف يكون واعي وما هي مسؤوليتنا ودعت إلى تشخيص المشكلة والبعد عن التربية القائمة على القمع والتخويف بل تكون تربية إسلامية تمثل هويتنا الإسلامية مبنية على قدوة وقناعات واقعية ، كما فرقت بين الانفتاح السلبي والايجابي الواعي الذي ينطلق من قيمنا ومبادئنا وأصلتنا لأخذ المعرفة والعلوم المفيدة ، كما عولت تشتت الأجيال وعدم صلاحهم على الآباء والأمهات في الانشغال عن أبنائهم وجعل بيوتهم طاردة وغير جاذبة ، ووضحت كيف نأخذ بأيدي أبناءنا وبناتنا نحو النجاة ومسؤولية الأسرة والمدرسة في ذلك ، فيما تناولت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد حليمة بنت مسعود الوادعي محور ” الوعي الذاتي مؤثرات وأثر” تحدثت فيه مفهوم الوعي الذاتي لدى الفرد ، والمصادر المؤثرة في الوعي الذاتي وبناءه ، وأبرز الوسائل المعينة على تقدير الذات ، ومهارات ومراحل الوعي الذاتي ، وأشارت إلى أهمية اكتشاف الذات والبحث عن ما ينفعها ويضرها وتطبيق ذلك على أرض الواقع ، وفائدة الوعي الذاتي لمواجهة المهددات والمؤثرات السلبية وتغيير الفكر الضال والاندماج في المجتمع والتحكم بالمشاعر والانفعالات ، وأوصت بتنمية الوعي الذاتي والذكاء العاطفي لدى الطالبات .

وكان لبرنامج ” فطن ” حضوره في الملتقى من خلال المحور الذي قدمته منسقة فطن بمنطقة نجران وداد بنت حسين المصعبي بعنوان ” دور فطن في حماية الفكر ” عرفت في بدايته بالبرنامج ورؤيته ورسالته والمهارات التي يركز عليها لتطوير الفكر ، واللجنة التنفيذية على مستوى المنطقة ، ومجالات فطن وضوابطها والمهارات التي يسعى فطن لتنميتها لدى الطلاب والطالبات ، المشكلات التي يسعى لحلها ،والمشاريع والبرامج المنفذة لحماية الفكر والسلوك ،ولفتت المصعبي انتباه الحاضرات إلى أخذ الحذر من الرسائل الغير مباشرة في وسائل الإعلام والمسلسلات التي تختزن في العقل الباطني ، وكذلك تفعيل البرنامج بالشكل المطلوب وشكرت المدارس القائمة بتفعيله .

وفي المحور الأخير تحدثت مشرفة التوعية الإسلامية غادة بنت مشعل الزهراني عن ” هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في حماية الفكر ” تطرقت فيه إلى مكانة العقل في الإسلام وأهمية استغلاله فيما هو نافع ، وكيف نربي أبناءنا فهم أمانة في أعناقنا ، وشرحت المنهج النبوي في حماية الفكر والتي منها الاحتواء النفسي واصلاح النفس وتهذيبها التربية على الوسط والاعتدال ، ومشاركة المربي للمتربي بالعمل بروح الجماعة ، فيما وضحت المفاهيم النبوية في حماية فكر الناشئة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسالم والعناية بالجانب السلوكي والخلقي .

وقدمت مديرة القسم النسوي بلجنة التنمية الأهلية سميرة القحطاني تعريف مبسط باللجنة ونشأتها وما تقدمه من خدمات وبرامج ، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية .

بعدها كرمت مساعدة الشؤون التعليمية الجهات المساندة ضمن الشراكات المجتمعية المشاركات بأوراق العمل والكادر الإداري بالتوعية الإسلامية والمشاركات من الإدارات والمدارس وقد ألقت كلمة بهذه المناسبة أثنت فيها على جهود مديرات المدارس وتعاونهم بالظروف التي تمر بها المنطقة ومراعاتهن للأمانة اللاتي هن جديرات بها ، وأكدت على وجود مشاريع جديدة لمعالجة الفاقد التعليمي وتعاون الجميع في ذلك ، واختتمت بشكر مديرة إدارة التوعية الإسلامية وكافة المشاركات . هذا وقد تخلل اللقاء تقديم عروض مرئية وتوضيحية .