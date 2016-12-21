المملكة تدعو لإنشاء ميثاق إعلامي عصري لمكافحة الإرهاب

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن أملها بالوصول إلى اتفاق ميثاق إعلامي إسلامي عصري يختص بمكافحة ظاهرتي الإرهاب ورهاب الاسلام ، وذلك في انطلاق أعمال الدورة 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار (الإعلام المتجدد في مواجهة الإرهاب والإسلاموفوبيا).

وأكد رئيس الدورة الحالية الدكتور عادل الطريفي -وزير الثقافة والإعلام- في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن تنامي ظاهرة الإرهاب وتطور أساليبه وتقنياته أدت إلى اختطاف عدد من وسائل الإعلام التقليدي والحديث من قبل الإرهاب وداعميه ومموليه.

وأشار الوزير الطريفي إلى تقديم المملكة مشروع قرار بشأن دور الإعلام في مكافحة الإرهاب يدعو إلى إدانة وتجريم وسائل الإعلام التي تروج وتحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله مؤكدا أن مشروع القرار “لاقى استحسان ودعم الدول الأعضاء في المنظمة” كما دعا الطريفي إلى وضع آليات محددة في سبيل تنسيق السياسات الإعلامية بين وسائل الإعلام المختلفة في دول المنظمة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب وتطوير التشريعات الإعلامية المنظمة لعمل القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية مطالبا بوقف القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية الداعمة للجماعات الإرهابية.

بدوره قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في كلمته إن المؤتمر يتطرق إلى دور الإعلام التقليدي والحديث وتأثيره في التصدي للظاهرتين اللتين تستهدفان ركائز السلم والأمن الدوليين ، ونلاحظ أن الجماعات الإرهابية تستخدم جميع الوسائل الإعلامية المتاحة في نشر الفكر المتطرف والخطاب المضلل وتسعى إلى استقطاب الشباب والشابات والتغرير بهم للانضمام إلى تنظيماتهم الإرهابية أو الانضمام إلى العناصر المساعدة التي توفر الدعم اللوجستي.

وأضاف العثيمين : “في مقابل ذلك يأتي هنا دور وسائل الإعلام في التصدي لهذا الفكر الإرهابي عبر استخدام ذات الوسائل الإعلامية ونفس وسائط التواصل الاجتماعي من قبل متخصصين في الإعلام لتوجيه رسائل إعلامية تفضح ادعاءات الفكر الإرهابي وتظهر الوجه الحقيقي للإسلام الذي يدعو للتسامح والوسطية والتعايش السلمي لشعوب العالم” ، لافتاً أن المؤتمر يتوجه نحو أبرز تحديات قطاع الإعلام في المنظمة والدول الأعضاء المتمثل في تطويره ليواكب المتغيرات المتسارعة في وسائل التواصل ليصل إلى شرائح المجتمع المختلفة.